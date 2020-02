Wéi den Europäesche Geriichtshaff zu Lëtzebuerg tranchéiert huet, soll sech dat europäescht Patent-Amt op en Neits mam Fall befaassen.

An hirem éischten Avis war déi europäesch Verwaltung nach zur Konklusioun komm, den Numm wier ze vulgär, fir als Patent geschützt ze ginn. D'Riichter waren elo um Donneschdeg anerer Meenung. Den Titel wier am däitschsproochege Raum vun enger breeder Ëffentlechkeet net aus moralesch verwerflech ugesi ginn, heescht et.