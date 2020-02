Et géif e Risiko vun enger gréisserer, oppener internationaler militärescher Konfrontatioun ginn, sou den EU-Aussebeoptragten Josep Borrell.

Dowéinst géing d'Europäesch Unioun eng direkt Deseskalatioun vun der Situatioun a Syrien fuerderen. D'Europäesch Unioun géif all déi néideg Moyenen an Aussiicht stellen, fir d'Sécherheetsintressie vun der EU ze schützen. Wéi eng dat sinn, huet den europäeschen Diplomatiechef net geschriwwen.

D'Situatioun a Syrien huet sech en Donneschdeg den Owend dramatesch zougespëtzt. An enger Loftattack goufen op d'mannst 33 tierkesch Zaldoten ëmbruecht an der 36 blesséiert. Ankara mécht déi syresch Regierung fir d'Attack responsabel an huet Géigenattacken lancéiert.