D’Tierkei refuséiert d’Flüchtlingen dovun ofzehalen an d’EU ze kommen. Dat nodeems 34 tierkesch Zaldoten a Syrien ëm d’Liewe komm sinn.

Si gi vun de griichesche Sécherheetsautoritéite mat Tréinegas a Blendgranaten zréckgedréckt. Zanter e Sonndeg sinn iwwerdeems op d’mannst 1.000 Migranten iwwert d’Mier op de griicheschen Inselen ukomm, esou déi griichesch Police. E Kand ass e Méindeg viru Lesbos gestuerwen, nodeems e Schlauchboot ënnergaangen ass. Griicheland wëll wärend engem Mount keng Asyldemande méi unhuelen – dat hätt awer keng legal Basis sot e Méindeg d’UNO-Flüchtingskommissariat.

D’Tierkei refuséiert d’Flüchtlingen dovun ofzehalen an d’EU ze kommen. Dat nodeems 34 tierkesch Zaldoten a Syrien ëm d’Liewe komm sinn. 3,7 Millioune syresch Flüchtlinge si schonn an der Tierkei, duerch déi neiste Kämpf am Norde vu Syrien sinn awer nach ee Mol eng Millioun Mënschen op der Flucht. E Méindeg de Mëtteg sot d’EU-Kommissiounspresidentin, si géif verstoen, datt d’Tierkei an enger schwiereger Situatioun wier, dat wat elo geschitt kéint awer keng Léisung sinn.

D'EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen: “Dofir etabléiere mer en ëmmer méi intensiven Dialog mat der Tierkei, fir nees op e gréngen Zweig ze kommen, wat d’Situatioun vun de Flüchtlingen an der Tierkei ugeet, a fir ze kucke wou nach Ënnerstëtzung néideg ass, wesentlech datt mer an Accord hunn.”

“Therefore we establish a more and more intensive dialogue with Turkey through all different political levels, to first of all find again common ground what the situation for the refugees in Turkey is concerned, and to discuss where support might be needed knowing that we do have an agreement in place."

Am Fong huet d’EU zanter 2016 en Deal mat der Tierkei – d’Tierkei hält Flüchtlingen zréck, als Géigeleeschtung kritt d’Land finanziell Ënnerstëtzung a Milliardenhéicht.