Wéinst der ganz ugespaanter Situatioun un der griichescher Grenz mat der Tierkei kommen d’EU-Inneministere fir eng Sonnersëtzung zu Bréissel beieneen.

Et wier eng Méiglechkeet fir Mesuren ze decidéieren, déi Griichenland ënnerstëtze sollen, heescht et vum EU-Migratiouns-Kommissär Schinas.

Zanter dem Weekend hält d’Tierkei an der Suitte vum militäresche Konflikt an Nordsyrien, Refugiéen jo net méi dervun of, eriwwer an d’EU ze goen.

Déi griichesch Arméi ass zanter e Samschdeg am gaangen d’Grenzen ze sécheren, a soll elo vun der Frontex, der EU Grenzschutz-Autoritéit verstäerkt ginn.

Den tierkesche President Erdogan an déi däitsch Kanzlerin Merkel hunn iwwerdeems e Méindeg den Owend mateneen telefonéiert. D’Tierkei géif deemno eng gerecht Opdeelung vun der Flüchtlingslaascht fuerderen, fir mat sech schwätzen ze loossen.