An engem Pressecommuniqué vum Parlamentspresident David Sassoli heescht et, dass all déi, déi net Mataarbechter am Parlament sinn, mussen dobausse bleiwen.

D'Decisioun koum e Méindeg den Owend a leschter Minutt an huet fir Chaos op der Place de Luxembourg zu Bréissel gesuergt. Journaliste sollten am Ufank dierfen eragelooss ginn, mä verschidde Gruppe krute vum Sécherheetspersonal keng Entrée. Anerer kréien een Ziedel z'ënnerschreiwen, wou dra steet, dass si net a China, Hong Kong, Iran, Deeler vun Italien, Singapur a Südkorea waren. 130 Evenementer mat 7.000 Participante sinn ofgesot. Visiteuren, déi dës Woch ukomm sinn, wëssen net wouhin a Journaliste maachen hir Interviewe virun der Dier. Ob d'Plenière d'nächst Woch zu Stroossbuerg stattfënnt, ass nach net gewosst. Italienesch Mataarbechter vum Parlament kréie geroden, 2 Woche laang net schaffen ze kommen.