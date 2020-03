Déi europäesch Verdeedegungs- an Ausseminister gesi sech um Donneschdeg zu Zagreb, fir hei ënnert anerem iwwert de Syrien-Konflikt ze beroden.

Et dierft an der kroatescher Haaptstad an der Haaptsaach ëm d'Militärkooperatioun och bannent der Nato goen. Um Bord wäerten och Gespréicher iwwert Russland an d'Relatioune mat Ankara goen.

Um Freideg da beschäftegt ee sech mat der Situatioun un der griichesch-tierkescher Grenz, wou eng 13.000 Flüchtlingen festsëtzen. Den tierkesche President Erdogan hat jo d'Dieren a Richtung Europa opgemaach.

Lëtzebuerg hëlt 10 mannerjäreg Flüchtlingen op. Se kommen aus engem Camp op de griicheschen Ägäis-Inselen. Dat huet de Jean Asselborn e Mëttwoch zu Bréissel annoncéiert, op enger Krisesëtzung vun den europäeschen Justiz- an Inneminister.

Lëtzebuerg wier sech bewosst, datt een de Problem net kéint eleng léisen, mä säi Land kéint en Zeeche setzen, esou de Lëtzebuerger Ausseminister. Ee Message, deen de Jean Asselborn um Donneschdeg de Moien um Deutschlandfunk widderholl huet.

Op enger Krisesëtzung vun den europäesche Justiz- an Inneminister zu Bréissel. An der belscher Haaptstad huet de Lëtzebuerger Diplomatiechef probéiert fir nach aner Länner vu senger Propos z'iwwerzeege pro hallef Millioun Awunner 10 vun de Kanner a Jugendlechen aus de griichesche Lageren opzehuelen. E grousse Grupp krut en dobäi net op seng Säit, wéi de Jean Asselborn de Moien um Deutschlandfunk sot

De Jean Asselborn iwwert déi Länner, déi hëllefe wëllen

De Jean Asselborn huet de Moien och Versteesdemech fir Griicheland gewisen, dat enger gewalteger Aufgab konfrontéiert wier. Ankara géif Flüchtlinge mat Busser a Schëffer un d'Grenz an op déi griichesch Insele bréngen. Sanktiounen oder Menacë géifen hei awer net vill bréngen. Haut verhandelen den tierkeschen an de russesche Staatschef zu Moskau iwwert déi kritesch Lag am Norde vu Syrien. Dozou sot de Lëtzebuerger Ausseminister

De Jean Asselborn iwwert d'Situatioun mam Erdogan

A Syrie selwer misst d'Europäesch Unioun sech och politesch abrénge fir déi humanitär Lag zu Idlib mat der UNO ze verbesseren. Vun der tierkescher Iddi fir Flüchtlingszonen am Norde vu Syrien z'installéieren hält de Jean Asselborn näischt. D'Tierkei hofft hirersäits d'Masseflucht aus Syrien a Richtung tierkesch Grenz geschwënn gestoppt ze hunn. De Staatschef Erdogan steet wéinst de ville Flüchtlingen am Land innepolitesch ëmmer méi ënner Drock.