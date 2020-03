De Coronavirus steet um Freideg op en neits zu Bréissel um Ordre du jour vun engem extraordinäre Sommet vun den europäeschen Gesondheetsministeren.

Déi zweet Reunioun an Zäit vun nëmmen 3 Wochen. Zil vun de 27 ass et sech besser openeen ofzestëmmen. Den Ament ginn déi eenzel Memberlänner nach ganz ënnerschiddlech mam Virus ëm.

D'Gesondheetspolitik fält ënnert d'Verantwortung vun de Länner.

Lëtzebuerg ass duerch d'Santésministesch Paulette Lenert vertrueden. Hei am Land gëtt et jo zanter en Donneschdeg een zweete Fall vum Covid-19. D'Persoun war viru Kuerzem an Italien. Dat Land wat an der EU jo am meeschte vun den Infektioune betraff ass. Mat antëscht méi wéi 3800 Fäll. Antëscht gëllt och Südtirol fir de Robert-Koch-Institut an Däitschland als Risikogebitt.

Aktuell Informatiounen kënnt der zu all Ament um Internetsite vun der Regierung gouvernement.lu noliesen.

Aus Precautioun huet d'Europaparlament decidéiert d'nächst Woch net wéi gewinnt zu Stroossbuerg mä zu Bréissel zesummenzekommen.

Fir sech ze schützen roden Experten e kille Kapp ze behalen, Hamsterkeef wieren net néideg. Vill méi wichteg wier et elementar Hygienèsregelen wéi bei der Gripp anzehalen.

Antëscht huet sech de Coronavirus an 80 Länner verbreet. D'Bollywood-Zeremonie vun der Indian Film Academy déi den 27. Mäerz sollt sinn gouf elo ofgesot.

Den amerikanesche Senat huet 8,3 Milliarden Dollar deblockéiert fir d'Lutte géint Krankheet an no 7 Fäll am Westjordanland gouf do den Noutstand ausgeruff. D'Stad Bethelem ass op Uerder vum israelesche Verdeedegungsministère an Ofsprooch mat der Arméi an de palestineneschen Autoritéiten fir jiddereen zou.

Pëtrolproduktioun



Wéinst der Verbreedung vun der Krankheet wëll d'Opec d'Pëtrolproduktioun däitlech méi laang wéi annoncéiert reduzéieren fir géint d'Präisbaissen unzekommen. D'Ministeren vum Pëtrolkartell waren en Donneschdeg den Owend fir eng informell Reunioun zu Wien beieneen an hunn do eng Reduktioun vun 1,5 Millioune Barrel den Dag bis Enn des Joers an d'Spill bruecht. Op Russland hei matmécht ass onkloer. Sollten d'Opec-Staaten effektiv op dëse Wee goen wier et déi gréisste Baisse zanter der Finanzkris 2008.