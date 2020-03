An enger Etüd vun der Europäescher Ëmweltagence (EAA) geet ervir, dass de Kaméidi am Verkéier fir vill Europäer eng Gefor fir d'Gesondheet duerstellt.

Hire Schätzungen no wiere ronn 113 Millioune Mënschen an Europa stänneg haarde Geräischer am Verkéier ausgesat, 22 Millioune leiden ënnert dem Kaméidi, deen duerch d'Bunn verursaacht gëtt a 4 Milliounen ënnert deem vun de Fligeren.

An der EAA-Etüd, déi den Donneschdeg publizéiert gouf, heescht et, dass méi ewéi d'Hallschecht vun den Awunner an enger europäescher Stad engem Geräisch-Peegel vun op d'mannst 55 Dezibel ausgesat sinn. Dëst ass méi wéi de recommandéierte Wäert vun der Weltgesondheetsorganisatioun WHO, dee läit nämlech bei 53 Dezibel.

Nieft Schlofstéierungen an Häerz-Kreeslaf-Problemer ka sech déi permanent akustesch Belaaschtung och op de Stoffwiessel a kognitiv Kompetenzen auswierken an dës beanträchtegen.

D'EU krut vun der EAA virgeworf, hiert Zil fir 2020, de Kaméidi ze reduzéieren an dem recommandéierte Peegel vun der WHO méi no ze kommen, net z'erreechen. Am Géigendeel: d'Belaaschtung duerch de ville Kaméidi géing duerch de Wuesstem vun de Stied an den Transportmëttel zouhuelen. Fir deem entgéintzewierken, misst ee méi op de Vëlo, d'Beweegung ze Fouss an den ëffentlechen Transport setzen, betount Catherine Ganzleben vun der EAA. Op dës Manéier géing sech och d'Loftqualitéit an europäesche Stied verbesseren.