Déi europäesch Verdeedegungs- an Ausseminister hu sech wärend 2 Deeg zu Zagreb getraff, fir sech ënnert anerem iwwert de Syrien-Konflikt ze beroden.

Europa géif sech net vun der Tierkei erpresse loossen, esou de Lëtzebuerger Ausseminister, Jean Asselborn. Dat sot och e griichesche Regierungschef e Freideg.Dem Kyriakos Mitsotakis no wier den EU-Flüchtlingspakt mat der Tierkei dout, dat huet hien CNN géintiwwer gesot. Dorunner wier Ankara Schold, well ee sech net un d'Ofkommes gehalen hätt. Zanterdeem d'Tierken d'Dieren a Richtung Europa de leschte Weekend unilateral opgemaach hunn, sollen déi griichesch Force de l'ordre 39.000 Migranten dorunner gehënnert hunn, iwwert d'Grenz an Europa ze flüchten.

AUDIO: Jean Asselborn am RTL-Interview

D'Tierkei fuerdert jo méi finanziell Ënnerstëtzung, fir sech ëm déi ronn 4 Millioune Flüchtlingen ze këmmeren, déi si an de leschte Joren opgeholl hunn, a militäresche Support am Syrien-Konflikt. Déi europäesch Aussen- a Verdeedegungsminister wiere sech awer eens, dass een net op dës Fuerderunge wéilt agoen, wéi de Jean Asselborn bei eis am Interview erkläert. Et misst méi an d'Spideeler an d'Schoulen investéiert ginn.

Jean Asselborn: „Allerdéngs muss een och soen – dat ass Aussepolitik – kann een net einfach e Land ofhaken. D'Tierkei ass kee politescht 'Niemandsland' ginn. An der Tierkei – dat dierf een och net ënnerschätzen an ëmmer erëm widderhuelen – et si 4 Millioune Syrer an Iraker an de leschte Joren an der Tierkei opgeholl ginn. Dofir kënnt net a Fro, dass mer Suen an d'Staatskeess ginn, mä wat Europa awer muss maachen, do waren d'Länner sech och praktesch alleguer eens, dass mer weider musse fir Schoulen a fir Spideeler an d'Tierkei investéieren."

De Lëtzebuerger Ausseminister ass iwwerdeems gudder Déng, dass wann d'Wafferou zu Idlib hält, der aktuell leschter Héichbuerg, déi d'Rebellen nach géint d'Truppe vum Staatschef Assad verdeedegen, de Krich a Syrien endlech kéint en Enn fannen. D'Wafferou zu Idlib kéint e Schlëssel sinn, fir dee ganze Syrien-Konflikt ze léisen. Wann d'Wafferou zu Idlib hält, kéint dat de Start an d'Transitiounsphas a Syrien sinn, fir eng Verfassung op d'Been ze stellen an d'Land ze rekonstruéieren. Zil ass et, dass d'Leit nees kënnen zeréck an hir Heemecht goen, wou Fridden herrscht a si sech kënnen eng Zukunft opbauen.

Jean Asselborn: „Wann dat hält – ech soen, wann dat hält, dat ass jo nach net bewisen, well et ass jo net déi éischt Wafferou – dat kéint e Signal an och e Start sinn, fir an déi sougenannten Transitiounsphas eranzekommen a Syrien. Dat heescht, dass dee Krich do eriwwer wier, dass d'Syrer selwer géife gefrot ginn, wéi si hir Zukunft gesinn an eng Verfassung op d'Bee gestallt géif. An dann, dass parallel dozou, och kéint d'Rekonstruktioun vu Syrien ugefaange ginn. Well elo gi mer Milliarden aus an Europa an doriwwer eraus, fir de Flüchtlingen ze hëllefen, wat jo nëmme richteg ass, mä dass déi Leit eng Kéier kënnen zeréck goen an e Land, dat a Fridde lieft a wou hir Haiser erëm kënnen opgebaut ginn. Ech mengen, dat muss jo d'Zil si vun deem Ganzen."

Zu Moskau ass de Kreddo: Et wëll een d'Integritéit vum syreschen Territoire hunn. An hiren An hätt keen eppes a Syrien verluer, ausser d'Syrer an d'Russen.

An Tëschenzäit huet de Jean Asselborn annoncéiert, dass Lëtzebuerg bereet wier, 10 mannerjäreg Flüchtlingen, déi ouni Begleedung a Griicheland ukomm sinn, opzehuelen. Fir esouwuel de Mineuren, wéi och de Griichen, déi mat der Situatioun iwwerfuerdert sinn, ze hëllefen, hätt de Jean Asselborn dann och versicht, seng europäesch Homologen dozou ze beweegen, pro hallef Millioun Awunner 10 Flüchtlingskanner opzehuelen. Wann all Land matmécht, hätt een de Problem mat de Mannerjärege séier geléist. Dat wier en éischte Schrëtt, fir ze weisen, dass een e wéineg Mënschlechkeet an esou Situatioune weist. Als Europa an als Lëtzebuerg, sou nach de Jean Asselborn.