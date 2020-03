Dës Decisioun gouf schonn de 17. Mäerz wärend enger Videokonferenz vun all de Staats- a Regierungscheffe gutt geheescht.

Am Communiqué vun en Donneschdeg heescht et och, dass d'Staats- a Regierungscheffe sech déi aner Woch nach emol virtuell treffen, fir sech an der Krise wéinst dem Covid-19 ze beroden.