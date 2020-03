Och d'Recommandatioune vun de verschiddenen Ausseministère fir Auslandsreese sinn do vermierkt.

Well bei de Grenzkontrollen an anere Verkéiersbeschränkungen all Land e bësse seng eegen Zopp kacht, huet d'EU-Kommissioun elo eng Internetsäit publizéiert, op där d'Mesurë vun den EU-Staaten, esou wéi och vun den NET-EU-Länner, opgelëscht sinn.

Hei de respektiven Internetsite vun der EU-Kommissioun.

Däitschland léisst nëmmen nach 7 Grenziwwergäng op

Vun e Freideg u kann een déi Lëtzebuerger-däitsch Grenz nëmmen nach op 7 Plaze passéieren. Alleguer déi aner ginn zougemaach.

Déi däitsch Regierung huet um Donneschdeg Plaze festgeluecht, wou e Grenziwwergang aus Frankräich, Lëtzebuerg, Éisträich, Dänemark an der Schwäiz nach méiglech ass. Alleguer déi aner Grenze solle wéinst der Corona-Kris zougemaach ginn.

Un der Grenz mat Lëtzebuerg bleiwe folgend Plazen nach op:

A 64 (Mesenich) - Grenziwwergang vun der Autobunn A1 eriwwer an Däitschland

B 419 Wellen - Grenziwwergang Gréiwemaacher

B 419 Wincheringen - Grenziwwergang Wuermer

B 418 Waasserbilligerbrück - Grenziwwergang Waasserbëlleg

B 257 (E29) Echternachbrück - Sauerbréck zu Iechternach fir eriwwer op Iechternacherbréck

B 407 / B 419 Perl-Schengen / Perl Apach (Kreisverkehr Dreiländereck) - Grenziwwergang Schengen

A 8 (Perl-Schengen) - Grenziwwergang vun der A13 Schengen eriwwer op d'A8 Richtung Perl

Op Nofro hi krute mer vun der Réimecher Gemeng matgedeelt, dass d'Grenz zu Réimech am Laf vum Nomëtteg soll zougemaach ginn.

Sollt et ze vill Stau ginn, géifen deemno wéi verschidden Iwwergäng kuerzzäiteg opgemaach ginn. Déi däitsch Regierung huet dës strikt Mesuren ergraff, fir der Ausbreedung vum Coronavirus entgéintzewierken.

Fotoe vun de Grenzkontrolle fannt Dir hei.