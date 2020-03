Dëst soll net an de nächste Wochen a Méint sinn, mä kann sech gutt a gär iwwer Joren zéien.

D'EU wëll Bäitrëttsverhandlunge mat Nordmazedonien an Albanien entaméieren. Dorobber hunn sech d'Europaministeren aus de 27 EU-Staate, wärend enger Videokonferenz gëeenegt. Dat heescht awer net, datt béid Länner an de nächste Méint Member vun der EU ginn. Mee et kéint sech iwwert Joren zéien. Well iwwert dës Videokonferenz keng formell Decisioune kënne geholl ginn, mussen elo d'Haaptstied elo nach schrëftlech zoustëmmen.

Virun engem hallwer Joer hate sech nach Frankräich, Dänemark an Holland géint Bäitrëttsgespréicher ausgeschwat. Virun allem Paräis hat eng nei Prozedur gefuerdert, fir nei Memberen opzehuelen.