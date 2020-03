D'EU-Agrarminister berode sech um Mëttwoch de Mëtten iwwert d'Suitte vun der Pandemie fir d'Landwirtschaft an d'Fëscherei.

Grouss Problemer fir dës Secteuren si jo déi zoue Grenzen. Saison-Aarbechter a Wuere kënnen net fräi zirculéieren.



D'Coronavirus-Krise ass dann och e Sujet bei enger Videokonferenz vun de G7-Ausseminister. Eng gemeinsam Positioun gëtt sech awer net erwaart. Aner Theme sinn d'Konflikter a Syrien, Libyen, an am Afghanistan, den Atomsträit mam Iran an d'Relatioune mat Russland an mat China.