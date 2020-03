Aktuell ass de Schengen Accord op ville Plazen an Europa ausgesat. Den Traité gesäit dat och fir speziell Situatioune vir, awer just temporär.

En Hallefronne Gebuertsdag matzen an der Corona-Kris. De 26. Mäerz genee virun 25 Joer ass de Schengen-Accord a Kraaft getrueden. Fir vill vun eis ass et bis haut déi gräifbaarsten a konkretste Europa-Mesure.

26 Länner gehéieren hautdesdaags zum Schengen-Raum, dee momentan ee vu senge gréissten Defien duerchleeft.

De Joël Detaille huet sech mat engem vun de Pappen, vum Accord ënnerhalen, deen d’Ofkommes selwer mat ënnerschriwwen huet.

25 Joer Schengen / Reportage Joël Detaille

De Robert Goebbels war Mëtt den 80er Jore Staatssekretär fir baussecht Affären, an huet an där Funktioun den ominéise Schengen-Accord op der Marie-Astrid ënnerzeechent, zesumme mat de 4 aneren EG-Memberen: Frankräich, Däitschland, Holland an der Belsch. En Accord, dee mat vill Skepsis deemools opgeholl gouf, ma sech duerno total bewäert huet.

All Joer gi ronn 1,5 Milliarde Mënschen iwwert d’Bannegrenzen, ouni musse kontrolléiert ze ginn, gutt 2 Millioune Leit ginn all Dag iwwert Grenze schaffen, dovunner der ronn 200.000 hei zu Lëtzebuerg an eng 20 Millioune Leit aus der ganzer Welt reese pro Joer mat engem Schengen-Visa.

Normalerweis.

Momentan jo net, well verschidde Grenzen ebe bis op Weideres zougemaach goufen oder kontrolléiert ginn. Dat, wéi de Robert Goebbels seet, fir e Sécherheetsgefill virzetäuschen.

Ech gesi schonn, dass de Solidaritéitsgedanken an Europa maltraitéiert gëtt. Et weess jiddereen, dass dat u sech just Gestikulatioune sinn, fir elo Grenzen zouzemaachen. Et huet nach ni e Virus sech bei engem Douanier oder engem Polizist gemellt, an en ass do och net opzehalen. Et gëtt awer der Politik a munche Staaten d’Illusiounen „hei mir schützen iech duerch Grenzen, duerch Stacheldrot“. Jidderee weess, dass dat Quatsch ass.

Trotzdeem ass de Robert Goebbels iwwerzeegt, dass Schengen an domadder oppe Grenzen, an enger Zäit Après-Kriis méi wichteg wéi jee wäert ginn.

D’Bierger wäerte verlaangen, fir nei Fräiheeten ze notzen. Wann ee laang agespaart war, dann huet een herno eng onwarscheinlech Loscht, fir ze bougéieren an iwwert d’Grenzen ze goen, ouni do emmerdéiert ze ginn.

Déi Restriktiounen, déi et den Ament plazeweis jo gëtt, sinn iwwregens och dem Ofkommes no méiglech, zäitlech, net definitiv.

Fir de Robert Goebbels ass et wichteg, fir dat wat an den Traitéë steet, nees ze zementéieren, also Fräizügegkeet op de Bannegrenzen, an d’Baussegrenzen ze sécheren.

