Virum Fréijoerssommet haten 9 Memberstaaten, dorënner Lëtzebuerg, an engem Bréif un de permanente Rotspresident gemeinsam Scholdeninstrumenter gefuerdert.

Kompromësser sinn zu normalen Zäiten an der Europäescher Unioun heiansdo schonn eng Konscht fir sech. Wann d'Staats- a Regierungscheffe sech dobäi och nach just nëmme via Video austauschen, ass et nach méi schwéier. En Donneschdeg hunn déi 27 sech just drop gëeenegt kritt fir den europäesche Finanzministeren zwou Wochen Zäit ze ginn, fir nei Mesure fir d’europäesch Wirtschaft auszeschaffen. En Accord iwwert d'Iddi vun de Coronabonds konnt net erreecht ginn.

Keen Accord iwwer Coronabonds / Reportage Claude Zeimetz

D'Kris ass aussergewéinlech a se brauch eng staark Äntwert, sot nom Sommet de Rotspresident Charles Michel. Souwäit, sou vage.

Virum Fréijoerssommet haten 9 Memberstaaten, dorënner Frankräich, Spuenien, Italien an och Lëtzebuerg, an engem Bréif un de permanente Rotspresident Charles Michel gemeinsam Scholdeninstrumenter gefuerdert, fir d'Scholdelaascht, déi duerch d'Pandemie entsteet opzedeelen.

Dës Iddi vun de Coronabonds, also gemeinsamen Obligatiounen, déi an der Vergaangenheet jo schonn als Eurobonds diskutéiert gouf, ass awer notamment um Widderstand vun Däitschland an Holland gescheitert. De Premier Mark Rutte ka sech, eegenen Aussoen no, ënner kengem Ëmstänn virstellen, seng Positioun z'änneren. Zil vun den Eurobonds ass et, d'Zënslaascht vun den héich verschëlte Staate wéi Italien ze drécken a se viru Spekulanten ze schützen, andeems Länner mat enger héijer Kreditwierdegkeet fir se mat biergen.

Déi däitsch Kanzlerin Angela Merkel gesäit zu dësem Ament besonnesch den Eurorettungsfong ESM an der Flicht, ma och iwwert deem seng Roll hätt et en Donneschdeg den Owend hefteg Diskussioune ginn. Um Enn hätt ee sech just kënnen op de klengstméiglechen Nenner eenegen. Notamment bleift op, ënnert wéi engem Konditiounen den ESM de Länner Kreditter accordéiere géif. Déi eng halen u strikte Virgabe fest. Italien dogéint huet dat strikt refuséiert. Ëmmerhin wier een net selwer fir d'Coron-Kris verantwortlech. Eng Aufgab also fir den Eurogroupp an den nächsten zwou Wochen.

D'EU-Kommissioun an de Rotspresident sollen an den nächsten Deeg a Wochen eng Exit-Strategie, fir aus der Kris ausschaffen.

D'Staats- a Regierungscheffen hunn en Donneschdeg vun der Kommissioun gefuerdert, fir hir Beméiungen fir zousätzlech Schutzmaterial, Masken a Beootmungsmaschinnen ze verstäerken. Et wier absolut Prioritéit, der ganzer EU adequat Material zur Dispositioun ze stellen. An der rezenter Vergaangenheet haten national Elenggäng fir béis Blutt gesuergt. D'Problemer beim Wuerentransport wéinst de Grenzkontrolle missten dringend ugaange ginn. Datt d'EU-Baussegrenze méi laang wéi 30 Deeg zou bleiwen, schléissen d'Memberlänner net aus.

De Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel sot en Donneschdeg um virtuellen EU-Sommet, datt kee Land soll eleng gelooss gi mat de Konsequenze vum Virus. Och restriktiv Mesuren, wéi déi national Grenzen zoumaachen, géif riskéiere grave Konsequenzen ze hunn.

Schreiwes vum Staatsministère

Xavier Bettel a participé à la vidéo conférence des Chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne (26.03.2020)

Communiqué par: ministère d'ÉtatLe 26 mars 2020, le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, a participé à une vidéoconférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne, dont l'ordre du jour était consacré au combat contre l'épidémie du COVID-19. La vidéoconférence était destinée à remplacer le traditionnel Conseil européen du mois de mars, qui n'a pas pu se tenir en raison de la crise sanitaire du Coronavirus.

Les membres du Conseil européen se sont échangés sur les manières de limiter la propagation du virus, la fourniture du matériel médical, la promotion de la recherche, ainsi que sur les conséquences socio-économiques de la crise.

Lors de son intervention, le Premier ministre Xavier Bettel s'est prononcé en faveur d'actions fortes afin de soutenir l'économie dans les États membres de l'Union européenne. Il a notamment plaidé pour un instrument commun d'émission de dettes: « Aucun pays ne doit être laissé seul face aux conséquences de la crise Covid-19. Nous pouvons et devons faire plus, en particulier en tant qu'États membres de cette Union, et nous devons faire preuve collectivement d'ambition et de solidarité afin de trouver une réponse coordonnée ». En amont de la vidéoconférence, le Premier ministre avait d'ailleurs co-signé une lettre en ce sens adressée au Président du Conseil européen.

Par ailleurs, le Premier ministre Xavier Bettel a noté que les mesures restrictives introduites dans certaines parties de l'UE risquent d'avoir un impact grave - et peut-être irréparable - sur le fonctionnement de l'UE, du marché unique et de l'espace Schengen. « Le trafic transfrontalier des travailleurs frontaliers et des marchandises est une bouée de sauvetage pour le Luxembourg et de nombreux autres États membres. Toute mesure introduite aux frontières intérieures de l'UE doit veiller à au moins permettre le transit sans entrave des travailleurs frontaliers, du rapatriement des citoyens, des fournitures médicales essentielles et des biens essentiels » a plaidé le Premier ministre lors de son intervention durant la vidéo conférence.