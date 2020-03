Duerch de Coronavirus, un deem elo och de brittesche Premier positiv getest gouf, kommen aner politesch Prozesser an den Hannergrond, dorënner de Brexit.

D’Transitiounsphas huet allerdéngs een Oflafdatum, deen ëmmer méi no kënnt.

Zënter dësem Joer ass Groussbritannien net méi an der EU, op d'mannst an der Theorie. De brittesche Premierminister sëtzt net am Europäesche Conseil, par contre applizéiert sech d’EU-Recht nach virun, a Westminster muss och an den EU-Budget abezuelen. Dat soll Enn des Joers dann eriwwer sinn, bis dann mussen d’EU a Groussbritannien een neien Handelsaccord fonnt hunn.

De Lëtzebuerger Europadeputéierten Christophe Hansen ass de Rapporteur vun deem Accord am Europaparlament. Hie seet, dass elo eng Extensioun gebraucht gëtt. Et bréicht een elo déi néideg Loft fir ze ootmen. Fir den CSV-Politiker heescht dat eng Verlängerung vun engem Joer. Dat wier vun Ufank u néideg gewiescht.

Vu brittescher Säit ass bis elo nach näischt an déi Richtung gesot ginn. De Boris Johnson hat et zu sengem Slogan an der Walcampagne gemaach, fir de Brexit esou schnell wéi méiglech iwwert d’Bün ze kréien.

De Betriber wier doduerch nach ëmmer net méi Viraussiicht gebueden, sou de Christophe Hansen. Een No-Deal bleift och weider eng Méiglechkeet.

Bis op Weideres muss sech d’EU-Legislatioun och weider a Groussbritannien applizéieren an et muss och weiderhin an den EU-Budget abezuelt ginn. Vill Handelsassociatiounen, dorënner déi vun der Logistik, hunn op alle Fall dozou opgeruff, den Delai vum Brexit ze verlängeren.