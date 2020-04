De Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn seet Ungarn dierf net méi bei europäesche Ministerréit matdecidéieren.

"Ungarn gehéiert an d’politesch Quarantän", dat sot de Jean Asselborn an engem Interview mat der Zeitung "die Welt". De Lëtzebuerger Ausseminister reagéiert dorobber, datt den ungaresche Premier Viktor Orbán wärend der Corona-Kris per Dekret – ouni Parlament – däerf regéieren. Wann eng EU-Regierung sech d’Vollmuecht gëtt, da féiert dat néierens an Europa dozou, datt d’Parlament suspendéiert gëtt, ausser an Ungarn, sou de Jean Asselborn.

Dowéinst mengt de Lëtzebuerger Chefdiplomat, datt Ungarn direkt an eng strikt Quarantän soll kommen. An anere Wieder, Ungarn dierf bei Ministertreffen net méi matschwätzen dierfen. Dem Jean Asselborn no, soll eng Regierung, déi op onbestëmmten Zäit vu kengem Parlament kontrolléiert gëtt, net méi bei Decisioune matschwätzen, déi um Enn all d’Mënschen an Europa betreffen. Den Orbán géing sech den elementaarste Reegele vun der Demokratie widdersetzen, an "am Numm vun den nächste Generatiounen däerf een eng ëmmer méi däitlech Orbaniséierung net acceptéieren", sou de Jean Asselborn.