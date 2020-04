13 EU-Staate maachen sech Suergen ëm d'Demokratie, wéinst de Mesuren déi géint de Coronavirus decidéiert goufen.

Dorënner Däitschland, Frankräich, Spuenien, Italien an och Lëtzebuerg.



An enger gemeinsamer Deklaratioun heescht et:

"Mir mussen dës Kris zesumme packen an dobäi un onsen europäesche Wäerter festhalen."

Dernieft ass et den Appell, d'Krise-Mesuren op dat néidegst ze limitéieren. Se sollen och zäitlech limitéiert, net iwwerdriwwe sinn a stänneg iwwerwaacht ginn.



Ungarn gëtt an der Deklaratioun net genannt. Do huet sech de Premier Orban jo am Kader vun der Pandemie ganz vill Pouvoir ginn.