D'Presidentin vun der EU-Kommissioun Ursula von der Leyen huet zouginn d'EU hätt Feeler am Emgang mat Italien gemaach.

Et misst unerkannt ginn, datt an den éischten Deeg vun der Kris, wou eng gemeinsam europäesch Äntwert néideg gewiescht wier, ze vill un déi eege Problemer geduecht gi wier. Antëscht hätt Europa awer den Tempo geännert. D'Unioun géif bis zu 100 Milliarden Euro fir déi Länner ausginn, déi am schlëmmsten vun der Pandemie betraff sinn. Ugefaange mat Italien, schreift d'Kommissiounspresidentin an engem Bréif, deen d'Zeitung "La Repubblica" publizéiert huet. Mat de Sue sollten zum Beispill Lounverloschter ausgeglach sinn. All d'Memberlänner géifen hiert dozou bäidroen, fir dëst neit Instrument z'erméiglechen.