D'EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen fuerdert e Marshallplang fir Europa. Dat schreift si an enger Contributioun vun der Zeitung "Welt am Sonntag".

Wéinst der Corona-Kris missten elo massiv Investitiounen an den EU-Budget gemaach ginn, well dee wär dofir do fir e solidareschen Equiliber tëscht de Memberstaaten hierzestellen. Déi vill Milliarden, déi haut géingen investéiert ginn, fir eng Katastroph ze detournéieren, géingen duerno Generatioune matenee verbannen. Sou kéint och an der Kris d'Gefill vun enger Gemeinschaft ënnert den europäeschen Natiounen nees erneiert ginn.