Den Ausseminister Jean Asselborn huet en Dënschdeg mam griichesche Migratiounsminister Koumoutsakos telefonéiert an do wier ee sech doriwwer eens ginn.

D’nächst Woch wäerten 12 mannerjäreg Flüchtlingen hei zu Lëtzebuerg ukommen, déi den Ament a Campen a Griicheland sinn.

Den Ausseminister Jean Asselborn huet en Dënschdeg mam griichesche Migratiounsminister Koumoutsakos telefonéiert an do wier ee sech eens ginn, dass déi jonk onbegleete Mineuren eben d’nächst Woch an de Grand-Duché kommen.

Dat krut RTL och op Nofro hi vum Lëtzebuerger Ausseministère esou confirméiert.

Den Transfert vun de Jonken, wäert a Kooperatioun mam UNO-Flüchtlingswierk, UNHCR, an der Internationaler Organisatioun fir Migratioun geschéien. Wéi eng Nationalitéiten déi Jonk hunn, ass bis ewell nach net bekannt.

De Jean Asselborn hat schonns virun engem Mount d’Initiativ lancéiert, fir Kanner opzehuelen.

Am Background dëse Samschdeg sot de Lëtzebuerger Chef-Diplomat, dass de Grand-Duché e Land wier, wat een Häerz huet, an dat misst een och weisen, an dofir mam gudde Beispill vir goen.

PDF: Statement vum Jean Asselborn

Schreiwes vum Ausseministère

Déclaration de Jean Asselborn sur le transfert de douze réfugiés mineurs non-accompagnés vers le Luxembourg (07.04.2020)

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes

Suite à un entretien téléphonique de ce matin avec le ministre délégué grec à la Politique migratoire et à l'asile, Georges Koumoutsakos, nous avons décidé que sur base d'une coordination fructueuse entre les autorités grecques et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et l'Organisation internationale des migrations (IOM), le Luxembourg accueillera la semaine prochaine douze mineurs non-accompagnés se trouvant actuellement aux îles grecques de Lesvos et Chios.

Le transfert est organisé par l'OIM.

Je remercie les autorités grecques et spécialement mes amis le ministre des Affaires étrangères, Nikos Dendias, et le ministre délégué Georges Koumoutsakos ainsi que les responsables du HCR et de l'OIM d'avoir contribué à concrétiser ce geste de solidarité envers la Grèce et de pouvoir offrir une perspective de vie digne à ces jeunes dans notre pays.