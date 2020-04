De Landwirtschaftsminister Romain Schneider huet zesumme mat den anere 26 Memberlänner eng gemeinsam Deklaratioun un d'Kommissioun gestallt.

An dëser Deklaratioun geet et drëms, déi essentiell Roll vun der Landwirtschaft an der Liewensmëttelindustrie ervirzehiewen an z'ënnersträichen, wéi wichteg et ass, dass d'Liewensmëttelversuergung an Europa assuréiert misst sinn.

Fir engem uergen Impakt op de Secteur vun der europäescher Landwirtschaft, der Liewensmëttelindustrie an der ländlecher Ekonomie entgéintzewierken, wier et an Zukunft wichteg, eng gemeinsam landwirtschaftlech Politik tëscht den EU-Staaten ze bedreiwen.

Et gëtt dohier un d'Länner an der EU appelléiert, an engem solidaresche Geescht zesummenzeschaffen. Et missten awer och déi noutwendeg Mesuren elo aktivéiert an eng gemeinsam Organisatioun vun de Mäert organiséiert ginn.

No enger Videokonferenz mat der OECD, déi ëm den Impakt vu Covid-19 op de Liewensmëttelsecteur gaangen ass, ënnersträicht de Romain Scheider, dass een am Moment zu Lëtzebuerg och am Gaange wier, eng detailléiert Analys vun der Landwirtschaft an der agroalimentairer Verännerung leeft. Grond ass, fir op d'Effekter vun der Kris richteg reagéieren ze kënnen.

Appell vu Greenpeace

Greenpeace appelléiert un d'EU an d'europäesch Memberstaaten, fir elo an der Corona-Kris besonnesch déi kleng a mëttelgrouss Bauerebetriber z'ënnerstëtzen an an engems déi industriell Landwirtschaft net méi ze subventionéieren, och fir de Risiko vun zukünftege Pandemien ze reduzéieren. D'Roll vun der industrieller Déierenhaltung wier am Kontext vu Virusinfektiounen änlech wéi de Covid-19 net ze leegnen. De Lëtzebuerger Landwirtschaftsminister sollt sech op europäeschen Niveau dowéinst fir e richtegen "Green New Deal" asetzen an och den néidege Wandel am Landwirtschaftssecteur ugoen.

Hei de komplette Communiqué vum Landwirtschaftsministère