Fuerscher um Institut schloe vir, datt iwwer Corona-Bonds e Budget vun enger Billioun, also 1.000 Milliarden Euro, mobiliséiert gëtt.

Corona Bond Traité - Reportage Fanny Kinsch

Grousse Sträitpunkt ass a bleift eng méiglech gemeinsam Verschëldung, sougenannte Corona-Bonds. Kritiker gesinn an den aktuellen europäesche Verträg keng rechtlech Basis heivir.

E Grupp vun 11 europäeschen Droits-Proffe ronderëm de Matthias Goldmann vum Max Planck Institut zu Heidelberg proposéiert dofir, e vëlkerrechtleche Vertrag, en "Neie Corona Bond Traité" ofzeschléissen.

Si schloe vir, datt iwwer Corona-Bonds e Budget vun enger Billioun, also 1.000 Milliarden Euro, mobiliséiert gëtt. Domat sollen engersäits gemeinsam Projeten am Beräich Gesondheet, Digitaliséierung, Migratioun, Rechtsstaatlechkeet a Klima finanzéiert ginn an anerersäits Projeten an de Memberstaaten.

Et hätt ee wëlle weisen, datt déi rechtlech Schwieregkeete bei de Corona-Bonds z'iwwerwanne wieren, seet de Matthias Goldmann.

Fir d'Fuerscher mécht et nämlech Sënn, datt all, oder bal all déi 27 Memberstaate sech zesumme verschëlden: "Die EU hat ja eine sehr geringe finanzielle Basis. Das braucht dann schon die Garantien der vollen Mitgliedstaaten, nicht nur der Euro-Zone sondern der vollen Mitgliedstaaten, und das ist einfacher, wenn man das über einen separaten Vertrag macht, da kann man dann gewisse Sicherheiten für die Mitgliedstaaten einbauen, die sie so im normalen Rahmenwerk der Europäischen Verträgen nicht haben."

Fir de Matthias Goldmann an déi aner 10 Droitsprofessere wier en Traité och méi sënnvoll am Kader vun der sanitärer Kris, wéi iwwert den Europäesche Stabilitéitsmechanismus ze fueren. Et misst ee sech froen, op et richteg wier, Staaten Austeritéitsmesuren ze verhängen, wéinst eppes, woufir keen eppes kann.

An dat kéim dann och nees nëmme fir d'Euro-Zone-Länner a Fro: "Es wäre schwierig wenn die Euro-Zone sich da abkapselt und sagt "Liebe Polen, oder liebe Bulgaren oder Rumänen, die sind ja enorm betroffen, es ist uns eigentlich egal was ihr hier macht oder ihr kriegt eine zweitklassige Behandlung.""

Fir déi 11 Fuerscher aus 5 europäesche Länner wier en Traité eng "gënschteg a verfügbar Léisung", fir aus der Corona-Kris erauszekommen, déi d'EU stäerke géif. Hirer Meenung no kéint een dat bannent e puer Wochen ëmsetzen.

Fir d'Scholden zréckzebezuelen, proposéiere si dee selwechte Schlëssel ze benotzen, deen och definéiert, wéi vill all Memberstaat an de Budget abezilt.

Iwwerdeems kéint d'EU gemeinsam Steieren aféieren, och hei weisen d'Fuerscher op den Avantage vun engem vëlkerrechtleche Vertrag hin: "Wenn Sie jetzt über die europäische Verträge gehen wollen, dann würden manche wahrscheinlich sagen, erst mal, bevor wir der EU fiskalische Gewalt geben, müssen wir erst mal kucken ob wir die EU nicht demokratisch umbauen. Dann haben Sie eine Diskussion, die wahrscheinlich irgendwann geführt werden muss, die aber sehr lang und sehr schwierig werden kann."

Déi ganz Propositioun vun de Fuerscher aus dem Max Planck Institut!