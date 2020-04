D'EU-Kommissioun ass dofir, den Areesstopp an d'EU bis de 15. Mee ze verlängeren.

Dës Propose ass awer just e Rotschlo, d'Entscheedung muss all Land fir sech selwer treffen. Fir de Coronavirus anzedämmen, hate sech Mëtt Mäerz all EU-Staaten ausser Irland, Schwäiz, Norwegen, Liechtenstein an Island dorobber gëeenegt, all net noutwenneg Reesen an d'EU fir en Zäitraum vun 30 Deeg anzeschränken.