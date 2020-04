Wéi kritt een d'Wirtschaftskris an der Suite vun der Pandemie an de Grëff? Et gouf jo bis ewell keng Eenegung tëscht den EU-Memberlänner.

D'Decisioun iwwer déi sougenannt „Corona-Bonds“, dat sinn déi gemeinsam europäesch Prêten – soll op méi spéit verluecht ginn. Den italienesche Premier Conte an den EU-Kommissiounsvizepresident Frans Timmermanns warnen iwwerdeems virun engem Zerbrieche vun der Europäescher Unioun. Besonnesch déi südlech Länner vun der EU si vun der Kris staark betraff, dofir misste si ënnerstëtzt ginn.