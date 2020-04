De Lëtzebuerger Europadeputéierten Charles Goerens erkläert am Interview, wéi grâve d’Konsequenze sinn.

An Afrika sinn honnerte Milliounen Heesprénger am Gaang eng immens geféierlech Kris auszeléisen, déi zu Hongersnéit wäert féieren. Duerch de Coronavirus feelt awer bis elo eng koordinéiert international Äntwert op de Problem.

Heesprénger-Plo an Afrika - Reportage Bill Wirtz

Iwwer 25 Milliounen Hektar Land sinn an Ethiopien, Kenia, a Somalia betraff. Och Länner a Nordafrika an am Mëttleren Oste si betraff. D’Heesprénger si schonn zënter ufanks dës Joers als grousse Problem unerkannt, mä elo entwéckelt et sech zu enger richteger Katastroph.

De Lëtzebuerger Europadeputéierte Charles Goerens erkläert wéi grave d’Konsequenze sinn: Déi Heesprénger iessen an immense Quantitéiten, a kënnen a Schwäerm vu villen honnerte Milliounen ënnerwee sinn. Net manner wéi 30 Millioune Leit géifen doduerch Gefor lafen an eng Hongersnout ze kommen. Den DP-Politiker seet dass d’Europäesch Unioun schonn aktiv wier um Sujet: Am Februar goufen iwwer 10 Milliounen Euro als Hëllefe geschéckt. D’EU ass Member vun engem Netzwierk zesumme mat der Welternährungsorganisatioun FAO an enger ganzer Rei ONG’en.

Op d’Fro hinn, op Europa vun engem änleche Problem kéint befall ginn, kann de Charles Goerens berouegen. Eis Wantere wieren ze kal, fir dass d’Heesprénger kéinten d’ganzt Joer iwwerliewen. Just op spezifesche Plaze wéi Zypern kéinten EU-Regioune betraff ginn.

Elo wou de Coronavirus och Afrika befält, ass et wichteg fir d’Heesprénger-Invasioun esou schnell wéi méiglech an der Grëff ze kréien.