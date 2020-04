Dat sot d'EU-Kommissärin fir Competitioun géintiwwer der Financial Times

Déi Europäesch Unioun hält et fir néideg, dass Regierungen Deeler vun Entreprisen iwwerhuelen, fir ze verhënneren, dass China dat mécht. Dat sot d'EU-Kommissärin fir Competitioun géintiwwer der Financial Times.

D'EU hätt kee Problem domat, wa Staaten ech am Noutfall an de Marché abréngen, fir Parte vun Entreprisen ze kafen an doduerch ze verhënneren, dass dës vu chineseschen Investisseuren opkaaft ginn.