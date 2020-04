Zwou Persounen an Holland goufe scho verhaft, ma e reegelrecht kriminellt Netzwierk ass un der Saach dru bedeelegt gewiescht.

Koordinéiert gouf déi ganz Opdeckungsaktioun vun Europol an Interpol, dat an Zesummenaarbecht mat Finanzinstituter an Autoritéiten aus Däitschland, Irland, Holland a Groussbritannien.

Dës Koordinéiert Aarbecht vun de verschiddene Partner huet verhënnert, dass Gesondheetsautoritéiten aus verschiddene Länner engem grouss ugeluechte Bedruch zum Affer gefall wieren. Hei gouf nämlech am grousse Stil probéiert vu kriminelle Quelle Schutzmasken ze verkafen, déi iwwerhaapt net existéiert hunn an deemno och net ausgeliwwert solle ginn.

Ugefaangen huet dat Ganz Mëtt Mäerz, wéi eng däitsch Gesondheetsorganisatioun zwou Firmen aus Zürech an Hamburg den Optrag, fir Otemschutzmasken am Wäert vu 15 Milliounen Euro ze kréien, gestallt huet. Wéi hei d'Demande vun der Organisatioun, wéinst dem weltwäite Mangel u Masken, net konnt erfëllt ginn, huet een aner Weeër gesicht, fir u Masken ze kommen.

Et koum een a Kontakt mat enger Websäit a Spuenien déi Maske verkafe géif an déi och an sech dem éischten Androck no éierlech geschéngt huet. Dës Säit, dat sollt sech spéider erausstellen, war awer Fake-Site, d'Email-Adresse goufe spéider geläscht.

Iwwer Email-Verkéier huet d'Firma, déi et an sech guer net gouf behaapt, 10 Millioune Maske kënnen ze liwweren, dëst ass awer net zustane komm. Dowéinst gouf ee weidergeleet bei e Vertraute Verkeefer an Irland, deen als Mëttelsmann dunn e Kontakt an Holland versprach huet, deen dës Maske liwwere kéint.

Et huet een dann och garantéiert, dass d'Firma an Holland d'Demande vun 10 Millioune Masken decke kéint. Et gouf sech dunn drop gëeenegt, dass een an enger éischter Phase ëmol 1,5 Millioune Masken ausliwwere kéint, dat fir e Präis vun 1,5 Milliounen Euro.

D'Clienten hunn d'Suen dunn an Irland iwwerwisen a sech op d'Liwwerung preparéiert, eng Liwwerung, déi mat 52 Camionen an enger Eskort u Polizisten aus dem Stock an Holland op d'Destinatioun an Däitschland sollt geliwwert ginn.

Kuerz virum Liwwerdatum gouf d'Affer dunn informéiert, dass d'Suen net ukomm wieren an dass een dowéinst eng Noutfalliwwerweisung vun 880.000 Euro un de Kont vun der hollännescher Firma misst maachen, fir d'Liwwerung vun de Masken trotzdeem nach ze kënnen ze garantéieren.

Och dës Sue goufen iwwerwisen, ma Maske sinn ni ukomm. Et huet sech erausgestallt, dass déi hollännesch Firma zwar schonn existéiert, mä dass d'Websäit illegal kopéiert gouf an dass de Client onbewosst mat de Kriminellen a Kontakt war.

Wéi realiséiert gouf, wat geschitt war, huet déi däitsch Gesondheetsorganisatioun Kontakt mat hirer däitscher Bank opgeholl, fir d'Geld dat transferéiert gouf zeréckzeverfollegen.

Europol huet hei zu groussen Deeler eng wichteg Roll gespillt, well hei iwwert speziell Finanztechnologien de Prozess vereinfacht konnt ginn. Eng Bank a Groussbritannien konnt de Betrag vu 500.000 (vun den am Ganzen 880.000) dunn effektiv schonn zeréckkréien a gouf zeréck an Holland geschéckt, wou d'Zomm elo vun den Autoritéiten immobiliséiert gouf. D'Geld hei sollt vun Holland aus op de Wee op e Konnt a Nigeria goen.

Och déi 1,5 Milliounen Euro, déi ufanks verschéckt goufen, sinn an Irland du fonnt ginn, och dës Sue goufe vun den Autoritéiten immobiliséiert. Eng iresch Firma war hei dra verwéckelt a konnt och identifizéiert ginn.