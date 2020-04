Invitéiert war ë.a. de Jean Asselborn, deen - wéi gewinnt - net mat senger Meenung hannert dem Bierg gehalen huet.

D'Zoumaache vu Grenzen tëscht EU-Memberlänner, Illiberalismus an Ungarn, finanziell Ënnerstëtzung fir südeuropäesch Länner a Flüchtlingskanner, déi op Lëtzebuerg kommen: Dat waren Themaen an enger Videodiskussiounsronn vum Lëtzebuerger Büro vum Europaparlament.

Invitéiert war ë.a. de Jean Asselborn, deen - wéi gewinnt - net mat senger Meenung hannert dem Bierg gehalen huet. Et krit een z.B. Problemer, fir no der Kris z'explizéieren, dass eis däitsch Nopere wéinst Hamsterkeef vu Fransousen an Däitschland Grenzen zougemaach hunn

Dem Ausseminister no wär zu Berlin nieft engem Corona- vläicht och e Schengen-Kabinett néideg, fir "dass se endlech agesinn, dass se do mat Methode virginn, déi net gutt sinn!“

Et misst een uprangeren, wann Europa net fonctionéiert, heiduerch bléif e Schued, dëst wär keen europäesche Reflex gewiescht, an e Virus wär net mat Douanieren oder Polizisten opzehalen:

"Dofir ass dat doten eppes, wat mat de Grenze geschitt ass: Ech hoffen, dass et net méi ze laang dauert, well soss huet et Konsequenzen!"

Ungarn da wär zanter 2010 ëmmer méi op de falsche Wee geroden:

"Lo, op eemol, ginn d'Alarmklacken awer nawell ganz haart, dass dat do net ka sou weider goen, soss orbaniséiere mer d'Europäesch Unioun! Awer am Conseil, do sinn all d'Länner aus dem Osten an och déi meescht Länner aus der baltescher Regioun, déi kee Wuert soen do, kee Wuert!“

De Jean Asselborn huet vun enger „loi du silence“ geschwat.

Wat finanziell Hëllefe fir südeuropäesch Länner ugeet, hätte sech d'EU-Finanzministeren enorm vill Méi ginn, fir eng Léisung ze fannen:

"Wann eis däitsch Nopere Bonds héieren, da kréien déi den Hick - an nach méi -, a wann d'Italiener ESM héieren, dann héiere se Troika!“

D'Liewe géif sech awer dotëscht ofspillen, an et misst een Italien a Spuenien no der Kris hëllefe beim Invest:

"Dat ganzt Gedéngens, wat mer jo awer hunn tëscht dem Osten an dem Westen iwwert d'Rechtsstatlechkeet an d'Migratioun, a wa mer dann och elo tëscht dem Norden an dem Süden eis erëm méi a méi a méi iwwert d'Finanzregelen zerstreiden, da bleift net méi vill an der Mëtt!“

Mam op-Lëtzebuerg-brénge vu Flüchtlingskanner hätt de Grand-Duché dat gemaach, wat e konnt maachen:

"Wa mer näischt gemaach hätten, da wär gesot ginn: Ok, ech verstinn dat, mir sinn an der Covid-Kris, do kann een näischt maachen!“

Et wär eng Aarbecht vu Woche gewiescht a virgëschter nach e Jonken ofgesprongen. Hei géif ee vu bis zu 50 Leit schwätzen, fir de Fall, dass d'Famillje vun de Kanner nokommen. Wann all Land därer 10 - op eng hallef Millioun Awunner gerechent - ophuele géif, da wär de Problem an zwee Méint geléist, sou den Ausseminister, deen um Enn nach sot: Wa mer näischt gemaach hätten, hätt een eis de Reproche kënne maachen, dass mer net probéiert hätten!