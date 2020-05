Den 9. Mee ginn d'Fändele symbolesch erëm eropgezunn, fir "e positiivt Zeechen" ze ginn.

D’europäesch Fändele ginn eisen Informatiounen no an den nächsten Deeg uechter d’Land op Hallefmast. Den 9. Mee - um Europadag - solle se rëm eropgezu ginn, fir ee Signal en Faveur vun der europäescher Unioun ze lancéieren, huet ons de President vum Gemengesyndikat Syvicol confirméiert. Den Emile Eischer (CSV) schwätzt vun engem "positiven Zeechen". Et lafen nach Diskussioune mat der Regierung, fir datt d’Aktioun am ganze Land soll ënnerholl ginn, mä awer och mat den Nopeschgemengen an Däitschland, an der Belsch an a Frankräich.

Eng Rei Gemengen op béide Säite vun der Musel maachen e Méindeg schonn d’EU-Fändelen op Hallefmast, fir géint d’Fermeture vun de Grenzen, respektiv d’Grenzkontrolle wéinst der Corona-Kris ze protestéieren.