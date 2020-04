Mir hunn de Point gemaach iwwer déi ablécklech Situatioun uechter Europa a wéi déi ënnerschiddlech Natiounen d'Kris geréieren.

Trotz der Corona-Kris wëllen an noer Zukunft vill EU-Staaten nees d'Schoulen a Commercen opmaachen. D'Länner hunn dann och ewell konkreet Pläng, wéi se beim Deconfinement wëlle virgoen. Dobäi kënnt, datt och lo nees verschidde Grenze sollen opgoen. Mir hunn d'Situatioun an e puer EU-Länner verglach.

Bei eisen däitschen Noperen ass geplangt, datt Schoulen vum 4. Mee un nees schrëttweis opmaachen. A 5 Bundeslänner fänken d'Ofschlossklasse schonn d'nächst Woch un. Oppe bleift ënnert anerem nach, wei eng Hygiènes- a Sécherheetsmesurë musse getraff ginn.

Och Commercë mat enger Verkafsfläch vu bis zu 800 Quadratmeter dierfen vu e Méindeg un nees opmaachen. Fix ass och, datt verschidde Grenzkontrolle verlängert goufen. Zanter e Freidegowend 7 Auer sinn awer déi 2 Grenziwwergäng zu Réimech a Bollenduerf nees op. Dat huet och de Lëtzebuerger Ausseminister op RTL-Nofro hi confirméiert. Wei et vun der Staatskanzlei aus dem Saarland heescht, dierfte grad Leit, déi all Dag iwwert d'Grenz schaffe fuere keng Steng an de Wee geluecht kréien.

Frankräich wäert vum 11. Mee u mat éischte Lackerungen ufänken. Da solle Crèchen a Schoulen nees schrëttweis opgoen, iwwerdeems Universitéite bis de Summer zoubleiwen. Och Restauranten, Caféen, Muséeën oder Theatere bleiwe fir d'éischt emol zou. A Frankräich bleiwen d'Areesspäre fir Net-EU-Länner bis op Weideres bestoen.

Am schwéier betraffenen Italien ginn et och liicht Lackerungen. Librairien, Wäschereien a Geschäfter, déi Kannerkleeder verkafen, hunn rezent nees opgemaach. D'Ausgangsspär gëllt nach bis den 3. Mee. Schoulen iwwerdeems bleiwe wuel bis September zou.

An Éisträich dierfe kleng Geschäfter grad wéi Bau- a Gaardemäert ënnert strenge Konditiounen nees ophunn. Vum 1. Mee u sollen all d'Geschäfter an Akafszenteren nozéien. Een Zäitplang fir d'Opmaache vun den Hoteller an der Gastronomie soll Enn Abrëll stoen. An Éisträich gëllen dann och speziell Konditioune beim Areesen. Onkloer ass et, wéi et mat de Schoule weidergeet.

Ëmstridden ass iwwerdeems de Wee vu Schweden an der Corona-Kris. Vill Schoulen, Crèchen, Restauranten a Caféë si weiderhin op. Eng Gesondheetskatastroph bleift dem Land awer (bis elo) erspuert. Vill Mënsche froe sech dann och, d'Schweede sech um Enn verkalkuléieren oder einfach nëmme Gléck hunn.