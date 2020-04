Den Ament beschäftegt eng Fro ganz Europa: wéi kann een d'Verbreedung vum Virus andämmen a gläichzäiteg de Wee zeréck an d'Normalitéit fannen?

D'Strategië kéinten an dësem Kontext net méi ënnerschiddlech sinn: wärend an deenen enge Länner sämtlech Manifestatioune bis an den Hierscht eran ofgesot goufen, kann an anere Länner nees an de Butteker geshoppt ginn.

Däitschland: Maskeflicht a verschiddene Bundeslänner, Ouverture vu klenge Geschäfter

Bei eisen däitschen Noperen dierfe vum 20. Abrëll un nees eng Partie Butteker opmaachen. Allerdéngs just déi mat enger Verkafsfläch vu manner wéi 800 Quadratmeter. Ganz op déi liicht Schëller soll een den Akafstour awer net huelen. Hei gëllen nämlech weiderhin bestëmmte Sécherheets- an Hygiènesmesuren. De Sécherheetsofstand muss weiderhi respektéiert ginn, Mataarbechter musse Masken droen an et dierf och just eng begrenzten Unzuel u Clienten eragelooss ginn. Pénktlech zum Ufank vun der Woch hunn awer net a ganz Däitschland d'Commercen opgemaach. A Berlin a Brandenburg wäert dat eréischt den 22. Abrëll de Fall sinn, an Thüringen de 24. Abrëll an a Bayern de 27. Abrëll.

Eng weider Moossnam betrëfft de Mondschutz. E groussen Deel vun de Bundesländer huet decidéiert, d'Mondschutzflicht an der Lutte géint de Coronavirus anzeféieren. Nodeems Sachsen e Méindeg domat ugefaangen huet, sinn en Dënschdeg weider Bundeslänner nogezunn, ënnert anerem Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt an Hamburg. An 10 Bundesländer soll bis spéitstens Mëtt nächster Woch eng net grad esou streng Reegelung vum Droe vun Otemschutzmasken agefouert ginn.

Gréisser Manifestatioune goufe bis den 31. August annuléiert, dorënner och d'Münchener Oktoberfest.

Dänemark: Manifestatioune vu bis zu 500 Mënschen erlaabt

Eng ganz aner Strategie verfollegt Dänemark. Do si vum 11. Mee un nees Versammlunge vu bis zu 500 Mënschen op enger Plaz erlaabt. Nodeems lescht Woch Crèchen a Grondschoulen hir Dieren nees opgemaach haten, sinn zanter e Méindeg och nees kleng Betriber, Zänndokteschpraxen, Tattoo-Studioen a Coifferen nees fir de Public op. Fir dass dëst weiderhi méiglech bleift, musse sech d'Awunner strikt un d'Ofstand- an d'Hygiènesreegelen halen.

Belsch: Ausgangsspär bis den 3. Mee verlängert

Wéinst dem héije Chiffer un Doudesaffer huet d'Belsch d'Ausgangsspär bis den 3. Mee verlänert. Et dierf een d'Haus just nach an Ausnamefäll verloossen, fir zum Beispill bei den Dokter ze goen oder Liewensmëttel anzekafen. Baumäert a Planzegeschäfter dierfen nees ophunn. Do gëllen déi selwecht Reegele wéi an de Supermarchéën. Vun dëser Woch u gëtt awer iwwert Exit-Strategië beroden, huet d'Regierungschefin Sophie Wilmès e Mëttwoch gesot gehat. Gréisser Evenementer goufe bis den 31. August nach mat ofgesot. D'Ausgangsspär an Italien gouf wéi an der Belsch bis Ufank Mee verlängert.

Schweden: Farschoulen, Tattoo-Studioen a Coifferen nees op

Schweden verfollegt e spezielle Wee, fir de Coronavirus esou gutt et geet anzedämmen. E Freideg gouf vun der schwedescher Regierung ugekënnegt, d'Testkapazitéiten z'erhéijen. Lescht Woch si vill Grondschoulen a Crèchen nees opgaangen, dës Woch duerften eng Rei Geschäfter nees Clienten empfänken. Dorënner Farschoulen, Tattoo-Studioen a Coifferen.

Norwegen: Ouverture vu Crèchen ënnert strengen Oploen

Zanter e Méindeg gi kleng Kanner nees an de Crèchë betreit, nodeems si wéinst der Pandemie hu missen ee Mount doheem bleiwen. Déi Kleng ënner 3 Joer ginn a Gruppe vu bis zu 3 Kanner agedeelt, déi tëscht 3 a 6 Joer a Gruppe vu bis zu 6 Kanner. Nächst Woch sollen dann och nees Grondschoulen opmaachen. Änlech wéi a Schweden duerfte kleng Betriber den 20. Abrëll hir Dieren opmaachen.

Spuenien: Reegelunge ginn Enn Abrëll fir Kanner gelockert

Ëm weider 2 Woche gouf d'Ausgangsspär a Spuenien verlängert. Dës soll bis den 9. Mee bestoe bleiwen, huet de Regierungschef Pedro Sanchez e Samschdeg matgedeelt. Enn Abrëll géinge kleng Changementer fir d'Kanner kommen. Vum 27. Abrëll u solle si an engem begrenzten Ëmfang Zäit dobausse verbréngen dierfen.

Lëtzebuerg: Reouverture vu Chantieren, Recyclingszenteren a Baumäert

E Méindeg huet déi éischte Phas vum sougenannten Deconfinement ugefaangen. Den Undrang war grouss. Dës Lockerung gouf lescht Woch vum Premier Xavier Bettel an der Gesondheetsministesch Paulette Lenert annoncéiert, nodeems ee Monitoring gemaach gouf. Allerdéngs ëmmer mat der Consigne, d'Sécherheetsmesuren anzehalen, fir datt de Coronavirus sech net verbreede kann.