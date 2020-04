An ëmmer méi Länner ass de Mondschutz obligatoresch, an dat kéint Krimineller ulackelen.

Dofir warnt Europol an dësen Zäite viru mannerwäertegen a gefälschte Schutzmasken. Onéierlecher géifen hiert Geschäft domadder maachen, schreift um Mëttwoch de Spiegel. Europol hätt an enger confidentieller Nott d'Policeautoritéiten an eenzele Länner gewarnt, datt Gangsteren de Spideeler an de staatlechen Autoritéiten bëlleg Wuer kéinte verkafen. A Rumänien hätt ee Masken, déi a Brasilien produzéiert goufen, vum Marché geholl. A Frankräich wieren Internetsitten zougemaach ginn, déi Coronavirus-Tester verkaf hunn, déi ee Resultat an zwou Minutte versprach hunn.