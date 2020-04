De Copernicus-Service vun der EU, dee fir d’Iwwerwaachung vum Klimawandel zoustänneg ass, huet e Mëttwoch zu Paräis hire Joresrapport publizéiert.

Deemno wier d’Duerchschnëttstemperatur op eisem Kontinent, zejoert 1,24 Grad Celsius méi héich gewiescht, wéi d’Moyenne zanter 1981. Besonnesch am Juni an am Juli hätt et Hëtzt-Rekorder a verschiddene Länner ginn, dorënner jo och bei eis. An der Arktis louch d'Temperatur bal ee Grad iwwert der gewinnter Joresmoyenne.

Weltwäit gesinn, war et dat zweetwäermste Joer, no 2016.

Fir 2020 ginn d’Klima-Experten dovun aus, dass d’Zuele manner héich wäerten ausfalen, well d’Industrie weltwäit jo just mat der Handbrems funktionéiert. No der Corona-Kris kéint sech d'Klimakris verschäerfen. Soubal en Impfstoff do ass an alles nees normal fiert, dierften och d’Emissiounen nees ferme an d'Luucht goen.