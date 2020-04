Den Europäesche Conseil ass en Donneschdeg als Videokonferenz zesummekomm. Eis Lëtzebuerger Europadeputéiert soe sech positiv iwwerrascht vum Resultat.

"Dëse Progrès wier virun e puer Wochen nach onméiglech gewiescht." Dat sot den Italienesche Premierminister Guiseppe Conte no dem virtuelle Meeting vun de Staats- a Regierungscheffen. De Conseil huet sech drop gëeenegt, dass een neien EU-Budget, deen un den Hëllefspak, also de "Recovery Fong" gekoppelt ass, absolut néideg ass, fir dem Coronavirus entgéintzewierken.

Reaktioun op EU-Sommet/Reportage Bill Wirtz

Den DP-Europadeputéierte Charles Goerens schwätzt vun engem historesche Schrëtt no vir: dës Ambitioune wiere vergläichbar mam Marshall-Plang.

D'CSV-Europadeputéiert Isabel Wiseler seet sech frou driwwer, dass de Conseil deem nogeet, wat d'Europaparlament scho méi fréi virgeschloen huet, zum Beispill dass nieft Prêten och Subventiounen Deel vum Hëllefspak sinn. Et géifen awer och Froen opstoe bleiwen. Et wéisst een nach ëmmer net, wéi eng nei Zomme géifen decidéiert ginn a wéi dës Sue solle benotzt ginn.

Den LSAP-Europadeputéierte Marc Angel seet, dass d'Europäesch Unioun och eege Recettë bréicht, fir all déi Päck ze finanzéieren. Et kéint een net just Scholde maachen, mä et misst een all dës Pläng och finanzéieren.

Den éischte Hëllefspak vu 540 Milliarden Euro ass op alle Fall elo approuvéiert a wäert vum 1. Juni un operationell sinn.