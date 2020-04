Déi ekonomesch Konsequenzen duerch dës sanitär Kris dierfte gewalteg ginn.

Fir de Lëtzebuerger EU-Sozialkommissär ass eng sozial Kris kaum ze verhënneren. De Nicolas Schmit geet dovun aus, datt de Chômage europawäit erëm iwwer 10% wäert klammen, an datt de Jugendchômage explodéiere wäert. Net ze vergiessen d'Aarmut.

Dofir schafft d'europäesch Kommissioun un engem Plang, bei deem dat dat Soziaalt, d'Aarmut an de Chômage an den Zentrum musse kommen.

De Lëtzebuerger EU-Kommissär mécht keen Heel doraus, datt dat wuel ganz wichtegt Instrument vun der Kuerzaarbecht, de "Chômage partiel", net duer geet. Et géif hëllefen, de Chômage méi niddreg ze halen, géif awer de Problem Chômage eleng net léisen.

Och déi schonn decidéiert Milliarden un Hëllef ginn net duer, fir dëser Wirtschaftskris Meeschter ze ginn. Dofir läit elo d'Iddi vun engem Neesopbaufong ("EU recovery fund") um Dësch. Mä och dee géif nëmme Sënn maachen, sou de Nicolas Schmit, wann dëse genuch Feierkraaft huet. Geplangt wären 1.000 Milliarden Euro, an do géifen elo Weeër gesicht ginn, fir dës Suen ze mobiliséieren. D'EU-Kommissioun ass elo domadder chargéiert. Dem Nicolas Schmit no kéint nächst Woch schonn eng Propositioun gemaach ginn.

Wat elo d'Garantien ugeet, mécht de Nicolas Schmit kloer, datt et hei net drëms geet, bierg ze stoen, fir all déi Scholden, déi an der Vergaangenheet vun de Länner kumuléiert goufen. Et géif elo drëms goen, zesummen eng gemeinsam finanziell Katastroph ze verhënneren.

EU-Budget verduebelen

Wichteg wär och elo den EU-Budget fir op d'mannst fir 2 oder 3 Joer ze verduebelen. Vu ronn 1% op 2% vum gesamten EU-Bruttoinlandprodukt. Dat wäre ronn 300 Milliarden Euro. Doduerch kéint een eng ganz Rei Politicke méi konsequent duerchféieren.

Wat de Lëtzebuerger Sozialsystem ugeet, ass de Nicolas Schmit rassuréiert, obwuel och hei den Drock méi grouss gëtt.

