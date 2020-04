Informatioune sinn an dësen nawell onsécheren Zäite wichteg, fir ze probéieren, d'Welt ze verstoen.

Ëm sou séier verbreede sech Informatiounen dëser Deeg och an domadder och falsch Informatiounen.

D'Vertriedung vun der europäescher Kommissioun zu Lëtzebuerg huet an Zesummenaarbecht mat der EU-Plattform fir Gesondheetspolitik op en digitale Seminar agelueden, fir iwwer dëst Thema ze schwätzen.

Falsch-Informatiounen/Reportage Monica Camposeo

Séier war am Webinar, also dem Seminar am Web, festgestallt, dass falsch Informatiounen eis Gesondheet kënnen affektéieren. Egal ob dës Informatioune mëssverständlech sinn oder geziilt falsch verbreet ginn. Besonnesch séier verbreede sech esou Noriichten op soziale Netzwierker. Dowéinst ginn dës och vun den EU-Institutioune besonnesch ënner d'Lupp geholl, erkläert den Alexandru Niculae, Kommunikatiouns-Agent fir den European Centre for Disease Prevention and Control.

"Et ass ëmmer wichteg, falsch Informatiounen ëffentlech richtegzestellen. Dowéinst kommentéiere mir och ënnert falsche Posts, déi eis zum Beispill betreffen. An och wichteg ass d'Zesummenaarbecht mat de Social-Media-Plattformen."

Doduerch kënne falsch Informatiounen detektéiert ginn an duerno gekennzeechent oder esouguer geläscht ginn.

Eng ganz Partie falsch Informatioune ginn et och zum Thema "Tracing App". Et gëtt vill diskutéiert, ma villes ass awer nach net genee analyséiert. De Prof. Dr. Claude Muller, Virolog beim Luxembourg Institute of Health seet dozou:

"Hei ginn et vill falsch Informatiounen. Dozou, wéi esou eng App dann elo genee ausgesäit. Mir sollten dat sou hikréien, dass dat wierklech der perséinlecher, mä och der ëffentlecher Gesondheet déngt."

Et wier verständlech, dass een an onsécheren Zäite séier Informatioune wéilt hunn. Ma et wier awer wichteg, dës och ze iwwerpréiwen. An dofir wier et am beschten zesummenzeschaffen, seet d'Sabrina Spieleder, Kommunikatioun-Agentin vu der East StratCom Task Force.

"Falsch Informatioune ginn och iwwer d'Lännergrenzen eraus. An dowéinst muss eis Reaktioun virun allem an der EU koherent sinn."

Wichteg wier et och, d'Leit ze sensibiliséieren. Esou dass jiddereen de Reflex kritt, no der Source ze kucken a grondsätzlech Informatiounen ze hannerfroen.

Fir erauszefannen wéi eng Noriichte richteg a wéi eng falsch sinn, kann een och op den Internetsite EUvsDisinfo.eu goen.