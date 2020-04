De Büro vum Europaparlament zu Lëtzebuerg organiséiert eng Serie vun Online-Debaten, an deenen d'Konsequenzen an d'Mesuren an der Kris diskutéiert ginn.

An de kommende Woche sti folgend Diskussiounen un - 30.04.2020 um 12.30 Auer: Betriber an der Coronakris • Mesuren a Realitéit De Panel: De Mëttelstandsminister Lex Delles, den Europadeputéierte Marc Angel, d'Geschäftsleit Mireille Rahme (Restauratrice) a Fernand Ernster (Libraire) - 08.05.2020 um 14 Auer: Kultur a Pandemie • Mesuren a Realitéit De Panel: D'Kulturministesch Sam Tanson, d'Europadeputéiert Monica Semedo, de Serge Tonnar an d'Direktesch vum Escher Theater Carole Lorang - 12.05.2020 um 12.30 Auer: D'Landwirtschaft an der Coronakris • Mesuren a Realitéit De Panel: De Landwirtschaftsminister Romain Schneider, d'Europadeputéiert Christophe Hansen an Tilly Metz, a e Vertrieder vun de Wënzer wéi och e Vertrieder vun de Baueren. D'Webinare kënnen ëmmer live iwwer Zoom gekuckt ginn, wou ee sech per Link aschreiwen an och Froe stelle kann. Iwwerdeems gëtt et Facebook Live-Iwwerdroungen op der Säit vum Europäesche Parlament zu Lëtzebuerg an de Video gëtt dono och op Youtube.