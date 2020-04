Le Vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch, a participé à une réunion informelle avec ses homologues européens en charge des transports, qui s’est tenue par visioconférence le 29 avril 2020, pour discuter des questions pressantes liées à la crise actuelle du COVID-19. Les ministres se sont échangés sur d’éventuelles mesures d’urgence additionnelles et l’encadrement d’une sortie du confinement. Un sujet central de ce débat concerne une initiative soutenue par de nombreux pays qui vise à permettre aux compagnies aériennes de retarder le remboursement des billets pour des vols annulés en offrant des coupons (vouchers) aux consommateurs concernés. Dans cette hypothèse, les consommateurs perdraient temporairement leur droit au remboursement qui est inscrit dans la règlementation européenne relative aux droits de passagers. François Bausch s’est opposé catégoriquement à une telle entorse au droit des consommateurs. La commissaire Vӑlean et certaines délégations ont également défendu l’application de la règlementation en place. Concernant les aides d’État au profit du secteur aérien qui sont discutées dans de nombreux États membres actuellement, le ministre Bausch a invité ses homologues à ne pas simplement sauver les entreprises en question, mais à assortir les aides financières de certains critères afin de rendre le secteur plus durable et efficace. Il s’agit de mieux équiper le secteur aérien pour faire face aux futurs défis et notamment ses obligations dans le cadre du green deal et de la crise climatique et de préserver les conditions sociales des gens qui travaillent dans les transports. Dans ce même ordre d’idées, le ministre a en outre lancé l’idée de prévoir un important investissement européen dans une infrastructure ferroviaire de qualité. Le ministre Bausch a plaidé en faveur d’une meilleure coordination et concertation pour déterminer les mesures encadrant la reprise des services de transport et a lancé un appel pour l’ouverture des frontières. Il a partagé l’expérience du Luxembourg qui se trouve dans une situation d’infection plus favorable que les régions avoisinantes malgré l’ouverture ininterrompue des frontières.