D’Europäesch Kommissioun huet Importsteieren op medezineschem Material, wat ausserhalb vun der EU kënnt, opgehuewen.

Domat soll deene Länner gehollef ginn, déi momentan Schwieregkeeten hunn, fir un dës Produkter ze kommen. Innerhalb vum Marché interieur gouf d’TVA opgehuewen, an eben och den Zoll op Beootmungsgeräter, Masken, oder och Testkitten. D’Mesure gëllt provisoresch, a fir déi nächst 6 Méint.

De Lëtzebuerger Europadeputéierten Christophe Hansen ass Member vun der Kommissioun fir international Handel am Europaparlament. Hie seet, dass et hei ëm effikass Organisatioun geet, an dass d’Materialien och do ukommen, wou se am meeschte gebraucht ginn.

D’Memberstaate krite mat dëser Mesure un d’Häerz geluecht, fir méi solidaresch mat hiren Noperen ze sinn, an net ze versiche Materialien bei sech ze hamsteren. Den CSV-Politiker, deem fräien Handel um Häerz läit, seet dass de momentane Manktem u Material weist, dass mir méi proaktiv sollten Handelsaccorden ofschléissen.

Et wier ideal, wa méi Medikamenter a medezinescht Material géing an Europa produzéiert géing ginn, sou de Christophe Hansen. Gläichzäiteg misst ee sech awer och bewosst sinn, dass déi Materialien, déi haut gebraucht ginn, net onbedéngt déi sinn, déi an der nächster Kris wichteg ginn. Wat een dofir misst maachen, ass gezillt Industrien ënnerstëtzen, an op den “duel use” setzen, also Entreprisen, déi schnell hir Produktiounsmethoden ëmstelle kënnen.