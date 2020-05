D'EU-Kommissärin Margrethe Vestager fäert, datt duerch d'Corona-Kris d'Ongläichheeten an der Europäescher Unioun nach méi grouss ginn.

Well et ënnert de 27 Memberlänner Staate ginn, déi méi Suen hunn, fir op d'Kris ze reagéiere wéi anerer.

Déi dänesch Politikerin a Vizepresident vun der Kommissioun warnt och virdrun, datt méiglecherweis Firmen, déi ausserhalb vun Europa kommen, probéieren, europäesch Entreprisen, déi ugeschloe sinn, z'iwwerhuelen. Et misst een elo gutt dorop oppassen.

Mënschen aus Regiounen, déi aarm a benodeelegt sinn, stierwen a Groussbritannien duebel esou dacks un de Suitte vum Coronavirus.

Dat ass d'Resultat vun enger Etüd, déi den "Institute of Fiscal Sudies" zu London e Freideg verëffentlecht huet.

Als Regiounen, déi benodeelegt sinn, gëlle Géigenden, an deenen et en iwwerduerchschnëttlech héijen Taux vu Chômeuren a Kriminalitéit gëtt.

Dozou gehéiert zum Beispill déi brittesch Haaptstad, am mannsten Doudesaffer ginn et dogéint am Südweste vum Land.