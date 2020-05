Dee Chiffer nennt den EU-Aussebeoptraagten Josep Borell e Samschdeg an der Zeitung "Die Welt".

Am Ufank vun der Corona-Kris wieren eng 600.000 Leit betraff gewiescht, an Tëschenzäit hätt een awer 550.000 Persoune rapatriéiert.

Et gëtt weider u Rapatriementer geschafft. Eent vun de Länner, an deem Europäer festsetzen, ass Marokko. Do ass de Loftraum zougemaach ginn.

De belschen Ausseminister Philippe Goffin sot, datt awer e Samschdeg e Fliger mat 264 Belsch u Bord zu Casablanca konnt fortfléien, et wier fir e Samschdeg och nach en zweete Vol geplangt, dräi weiderer dann uganks d'nächst Woch.

Op der belscher Ambassade zu Rabat hate sech 4.500 Leit gemellt, déi zeréck an d'EU wollten, dorënner 3.400 Belsch.