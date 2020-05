Déi paneuropäesch Beweegung Volt wëll bei den nächsten Europawale 25 Deputéiert aus op d'mannst 7 Länner kréien.

Dat Zil huet d'Beweegung, déi bei den EU-Walen 2019 fir d'éischt ugetruede war, sech bei hirer Assemblé générale de Weekend gesat. Iwwert déi lescht 2 Deeg sinn hei Volt-Memberen aus 25 Länner per Video-Konferenz zesummekomm.

Mam Walresultat zu Lëtzebuerg wier ee ganz zefridden - mam fréiere Rekteur vun der Uni Lëtzebuerg Rolf Tarrach als Tête de liste hat Volt hei ronn 2 Prozent vun de Stëmme kritt. Et hätt een dofir Hoffnung, datt d'Partei sech hei am Land ganz gutt entwéckele kéint, sot de Co-President, den Hollänner Reinier van Lanschot, bei enger Video-Pressekonferenz um Méindeg de Moien. Volt wéilt och bei den nächste Chamberwalen zu Lëtzebuerg untrieden. Bei der Pressekonferenz war kee Member aus Lëtzebuerg dobäi.

Den Ament wier een am Gaangen de Walkampf fir déi national Walen a verschiddenen europäesche Länner ze preparéieren. Iwwerdeems géif een de Reseau vun der Partei notzen, fir zum Beispill Schutzmaterial fir d'Flüchtlingen op de griicheschen Inselen ze sammelen. Déi aktuell sanitär Kris hätt gewisen, datt et un europäeschem Leadership feele géing, esou d'Vertrieder vun der paneuropäescher Beweegung. Et géif ee verstoen, datt déi verschidde Länner ënnerschiddlech Strategien an der Lutte géint de Coronavirus hätten, ma et misst awer en Austausch an eng Koordinatioun ginn, an et kéint net sinn, datt Grenze géifen zougemaach ginn.