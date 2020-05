An enger schrëftlecher Ufro un d'EU-Kommissioun, hu sech elo EU-Parlamentarier aus Lëtzebuerg an der Grenzregioun zu Wuert gemellt.

Den Zäitpunkt vun dëser Ufro kéint dann och net besser gewielt sinn, well grad de 9. Mee, also e Samschdeg, de 70. Gebuertsdag vun der Schuman-Erklärung gefeiert gëtt, also de Grondstee vun der europäescher Integratioun. A viru 25 Joer, also 1995, dunn e weidere wichtege Meilesteen um Wee vun der EU: De Schengen-Accord trëtt a Kraaft.

Vill ze feiere gëtt et an Zäite vu Covid-19 an deem Kontext awer net. De 25. Mäerz, also um 25. Gebuertsdag vum Schengen-Accord, waren d'Grenzen hei an Europa zu groussen Deeler bekanntlech zou.

De freie Persouneverkéier an der Pandemie z'ënnerbannen, dat deels ouni Ofsprooch mam Noper, wier e falscht Zeeche fir de Bierger an der EU, esou den CSV-Member am EU-Parlament Christophe Hansen a sengem Schreiwes. Dëst Schreiwes, dat wéi gesot un d'EU-Kommissioun gaangen ass, gouf vu Lëtzebuerger EU-Parlamentarier an EU-Parlamentarier aus der Grenzregioun ënnerschriwwen a matgedroen.

Op der enger Säit gëtt an dësem Bréif d'EU-Kommissioun opgefuerdert, ze begrënnen, wisou d'Grenzen zou sinn, respektiv streng kontrolléiert ginn. Op der anerer Säit gëtt d'Kommissioun opgeruff, dofir ze suergen, dass den Accord am Schengenraum nees gräift an domadder d'Grondrechter vun den EU-Bierger rëm geséchert sinn.

Am Moment géif et u wëssenschaftlechen Argumenter feelen, dass Grenzen, déi zougemaach ginn, géint d'Verbreedung vum Coronavirus hëllefe sollen. Wann et esou Etüde géife ginn, op déi sech déi betraffe Länner géife stäipen an zoue Grenze géife rechtfäerdegen, wéilt een déi Dokumenter gäre vun der Kommissioun presentéiert kréien.

Weider gëtt awer och nach gefrot, wéi verschidde Länner e selektiivt Zoumaache vun de Grenze rechtfäerdege konnten.

Ënnerschriwwen hunn:

Lëtzebuerger EU-Parlamentarier

Marc Angel, LU (S&D)

Charles Goerens, LU (Renew)

Christophe Hansen, LU (EPP)

Tilly Metz, LU (Greens/EFA)

Monica Semedo, LU (Renew)

Isabel Wiseler, LU (EPP)

EU-Parlamentarier aus der Grenzregioun

Pascal Arimont, BE (EPP)

Katarina Barley, DE (S&D)

Jeroen Lenaers, NL (EPP)

Kris Peeters, BE (EPP)

Christine Schneider, DE (EPP)

Andreas Schwab, DE (EPP)

Ralf Seekatz, DE (EPP)

Sabine Verheyen, DE (EPP)

Benoît Lutgen, BE (EPP)

Dat komplett Schreiwes vum EU-Parlamentarier Christophe Hansen un d'EU-Kommissioun