Dës Fro stellt sech akut, wëll anscheinend den aktuelle Chef vum EURO-Grupp Mario Centeno am Juli net méi fir en zweet Mandat Dispositioun steet.

Dem portugiseschen Finanzminister gëtt Aarbechtsiwwerlaaschtung nogesot, och schénge verschidden aner Ministeren aus dem EURO-Grupp mam Féierungs-Stil vum Centeno onzefridden ze sinn. Esou nach zulescht, wéi virun engem Mount den Euro-Grupp eng 16 Stonne laang siegéiert an ëm e Corona-Rettungspak gestridden hat, ouni Resultat.

Als logesch Favoritin fir d'Successioun vum Centeno gëllt d'spuenesch Wirtschafts- a Finanzministesch Nadia Calviño, et ginn awer och Retizenzen géint dës Politikerin, sou datt och, der FAZ no, nees de Pierre Gramegna an d'Spill kënnt. De Lëtzebuerger Finanzminister war jo dem Centeno virun 2 Joer bei der Wal fir den Chef vum EURO-Grupp ënnerleeën. Am Juli kéint den DP-Politiker also eng nei Chance kréien.

Der däitscher Press no gëllt de Pierre Gramegna net als ekonomesche Poids-Lourd, mä als frëndlech an equilibréiert, deen domat e perfekte Kompromësskandidat wier.

En drëtten potenzielle Kandidat fir de wichtege Poste vum President vum informellen EURO-Grupp z'iwwerhuelen, wier der FAZ no den iresche Finanzminister Paschal Donohoe. Dësen kéim awer nëmmen a Fro, wa sech Gramegna a Calviño géigesäiteg géife blockéieren.