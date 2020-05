Zejoert sinn um Europäesche Geriichtshaff souvill nei Affären erakomm wéi nach ni virdrun, si bal souvill Affären ofgeschloss gi wéi am Rekordjoer 2018.

EuGh-Rapport 2019 / Reportage Eric Ewald

D'Duerchschnëttsdauer vun de juristesche Prozedure gouf weider reduzéiert. Dat geet aus dem Rapport 2019 ervir, deen a Corona-Zäiten net physesch, mä just um Internetsite presentéiert gouf. An deem Rapport geet vun enger „grousser juristescher Aktivitéit“ am leschte Joer Rieds

Déi 966 nei Affären, mat deenen d'Cour, déi zweet Instanz vum Europäesche Geriichtshaff, zejoert befaasst gouf, bedeiten nämlech en neie Rekord; si stelle bal 14% méi Affären duer wéi d'Joer virdrun, dat an deem Sënn schonn e Rekordjoer war. Dësen Zouwuess ass v.a. op déi méi grouss Zuel vun Demanden no enger Decision préjudicielle zréckzeféieren: Därer gouf et d'lescht Joer 641, géintiwwer 568 d'virlescht Joer. Donieft goufen och méi Affären ofgeschloss wéi 2018 (865 amplaz vu 760), wat och engem neie Rekord gläichkënnt. D'Duerchschnëttsdauer vum Traitement vun enger Affär ass iwwerdeems, trotz dem Plus un neien, ganz zefriddestellend, mat z.B. 15,5 Méint bei préjudiciellen.

Den Tribunal, déi 1. Instanz also, zeechent sech duerch e quasi-Equiliber tëscht neien Affären (939) an ofgeschlossenen (874) aus. Och hei gëtt et eng ganz zolidd Hausse vun den neien Affären, mat 105 méi wéi nach 2018, wat engem Plus vu bal 13% entsprécht. Bei den Affären, bei deenen et dee gréissten Zouwuess gouf, leien déi vun de Staatshëllefe mat vir bäi. Doriwwer eraus goung d'Dauer vum Traitement vun enger Affär erof, vun 20 Méint am virleschte Joer op 17 Méint d'lescht Joer. Dat wär e Resultat vun der ofgeschlossener Reform, dass all EU-Memberland elo zwee Riichter um Tribunal huet, en Tribunal, deen zejoert iwwregens säin 30. Gebuertsdag gefeiert huet. Da gouf awer och, mat der Aweiung vum 3. Tuerm vun der Cour, wouduerch fir d'éischt zanter 20 Joer nees d'ganzt Personal dovun ënnert engem Daach ass, e groussen Immobiliëprogramm ofgeschloss, deen op 25 Joer ugesat war.

Zu gudder Lescht ass d'Cour och op fir de Public: Zejoert koumen eng 23.000 Leit hir Gebaier kucken. Heizou bäigedroen huet den Dag vun den oppenen Dieren, mat engem neie Visiteursrekord vu bal 5.000 Leit.