Der EU-Kommissioun no wier et besser, den Areesstopp an d'EU ëm weider 30 Deeg ze verlängeren.

Am Mäerz ware sech sämtlech Member- an Net-Memberstaate vun der EU bis op d'Schwäiz, Norwegen, Liechtenstein, Island an Irland eens, d'Areesen an d'EU fir e gewëssen Zäitraum anzeschränken. Dat emol bis de 15. Mee. Op Recommandatioun vun der EU-Kommissioun soll dës Moossnam elo ëm 1 Mount, also bis de 15. Juni 2020, verlängert ginn.

D'Lag an Europa a weltwäit bleift instabil, dowéinst missten d'Mesurë weidergefouert ginn, fir d'Ausbreede vum Coronavirus duerch Reesen esou gutt et geet anzedämmen. Et misst ee schrëttweis virgoen. Als éischt sollen d'Grenze bannent der EU nees opgemaach ginn, éier een nees Leit vu baussen eraléisst, sou nach d'EU-Kommissioun e Freideg.