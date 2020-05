De Claude Turmes seet, hien hätt beim Vott iwwert CETA d’lescht Woch och mat "jo" gestëmmt.

De gréngen Energieminister huet um Méindeg de Moien um Radio 100,7 erkläert, datt den Handelsaccord tëscht der EU a Kanada geännert ginn ass an net méi deen ass, géint deen hie virdru war. Wéi hien als Europadeputéierten nach dogéint war, do wier et haaptsächlech wéinst de private Schiedsgeriichter déi CETA virgesinn hat. Duerch den Drock vun der Zivilgesellschaft (a vun der Wallonie notamment) gouf de CETA-Accord awer ofgeännert an d’europäescht Geriicht hätt kloer Limitte vum Handelsaccord festgeluecht, sou d’Erklärunge vum Claude Turmes.

Déi gréng Deputéiert Stephanie Empain hat de Freideg nach am Paperjam gemengt, „d’Leit hunn de Vott vun deene Gréngen zu CETA net verstanen“.

Wéi d’lescht Woch iwwert CETA ofgestëmmt gi war, gouf notamment och kritiséiert, datt d’Majoritéit den Accord onbedéngt wärend dem Etat de Crise wollt duerchboxen. Déi Kritik, sou de Claude Turmes, kéint een novollzéien. Et wier net glécklech gewiescht. E Coup vun de Koalitiounspartner DP an LSAP géint déi Gréng wier et awer net.