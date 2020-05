De Büro vum Europaparlament zu Lëtzebuerg organiséiert eng Serie vun Online-Debaten, an deenen d'Konsequenzen an d'Mesuren an der Kris diskutéiert ginn.

National ewéi och zu Bréissel gëtt den Ament u Solutioune geschafft, fir d'Landwirtschaft och wärend an no der Kris ze ënnerstëtzen, esou d'Aussoen um EU-Talk vum Lëtzebuerger Büro vum Europäesche Parlament. En Paradigme-Wiessel stéing virun der Dier.

EU-Talk/Reportage Tim Morizet

Ma fir datt de lokale Bauer a Wënzer elo ënnerstëtzt gëtt, misst d'Nofro um Produit nees séier klammen. Soulaang Restauranten a Bistroen net dierfen d'Dieren opmaachen, verschäerft sech d'Situatioun och weider an der Landwirtschaft. Esou de Constat.

„Am Geméisbau huet een zwar Leit, déi direkt un de Client verkaf hunn an déi besser do stinn. Mais grad déi, déi an d'Restauratioun geliwwert hunn, hu massiv Problemer, fir hir Produite lass ze ginn.“

Esou de Marc Fisch, President vun der Bauerenzentral.

Och an der Fleesch-Produktioun, wou Lëtzebuerg jo beim Rëndsfleesch eng Iwwerproduktioun vu 7% huet, falen d'Präisser duerch déi aktuell Kris. Dat well manner zu Lëtzebuerg, notamment an der Gastronomie, konsuméiert gëtt. Ma och well Nofro fir den Export an d'Ausland gefall ass, erkläert den Europadeputéierte Christophe Hansen.

„De Präis vum Rëndsfleesch ass zanter dem Ufank vun der Kris ëm 70 Cent de Kilo erofgaangen. Da schwätze mer vu 24%, wat scho considerabel ass. Wa mir 24% vun eisem Salaire ewechhuelen, géif dat och wéidoen. An am Schwéngefleesch-Secteur si mer den Ament bei 17% manner Suen.“

Vu Lëtzebuerger Säit wieren déi néideg Mesuren, fir d'Baueren a Wënzer ze ënnerstëtzen, geholl ginn, esou den zoustännege Minister Romain Schneider. Hei wieren ënner anerem d'Liquidéiten garantéiert ginn. Vun Europäescher Säit wier och Beweegung am Dossier.

„Se hunn eng éischt Reaktioun gemaach, andeems se och Lagercapacitéite proposéiert hunn. Op der anerer Säit wäert och dës Woch an enger Videokonferenz, wou en nächste Conseil Agricole ass, iwwer weider Optiounen diskutéiert ginn.“

Et wier virun allem wichteg, en adequate Budget vun der EU zur Verfügung ze kréien, fir e Paradigme-Wiessel an der Agrarpolitik ze garantéieren.

Eng Politik, déi méi gréng, nohalteg a lokal soll a ka funktionéieren, esou de Constat.