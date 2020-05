Den EU-Wirtschafts-Kommissär huet awer och erkläert, datt d'Tourismusbranch méi ewéi all aneren Secteur ënnert der Pandemie ze leiden hätt.

Dowéinst wäert dee Secteur och mat am meeschte vun der EU gehollef kréien, sou den Gentiloni am Interview an der "Süddeutschen Zeitung".



Um Mëttwoch presentéiert d'EU-Kommissioun hier Recommandatiounen un d'Memberlänner fir den Tourismus.

Mat, ënnert anerem, Sécherheetsmesuren an den Hoteller an der Réouverture vun de Grenzen.